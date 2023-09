Marc (59) schreeuwt al bijna twee jaar onschuld uit in Marokkaanse cel nadat mama van zijn zoontje hem in de val lokte: “Hij heeft eindelijk weer hoop”

OPROEP. Moet het verbod op blote lijven en bikini’s op straat aan de kust uitgebreid worden?

Een vorm van elementaire beleefdheid voor de één, een absolute aanslag op onze vrijheid voor de ander. Knokke-Heist was een pionier wat het verbod op blote lijven en bikini’s in het straatbeeld betreft. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) verdedigde afgelopen zomer vurig zijn beleid en in het straatbeeld doken grote schermen op die waarschuwden voor boetes tot 350 euro. Maar wat denkt u, als bezoeker van onze Vlaamse kust, hier nu van? Volgt u de redenering van de twee dames in Knokke, die viraal gingen met hun klaagfilmpje over de stijl – of het gebrek daaraan – van sommige bezoekers? Ben jij voorstander van wat meer zeden in uw favoriete kustgemeente en zou u uw kustburgemeester vragen dit GAS-reglement ook in te voeren?