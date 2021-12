Marc (57) probeert ontvoerd zoontje terug te halen uit Marokko, maar belandt er zélf in de cel: “In de val gelokt door zijn ex”

Zeebrugge Admiral Freebee en dEUS op affiche van Live Is Live

De nieuwe concertreeks Live is Live heeft woensdag vier namen toegevoegd aan haar line-up voor vrijdag 17 juni 2022. Met Wilco, dEUS, Trixie Whitley en Admiral Freebee is de affiche voor die dag compleet. De Amerikaanse band The National sluit die eerste dag af.

15 december