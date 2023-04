Mannen spenderen meer dan vrouwen als ze Brugge bezoeken: dit vertellen 1.500 Belgen over een uitstap naar het Venetië van het Noorden

Tennis -en petanque­club delen nieuw clubhuis op site Ruddersho­ve: “Het is belangrijk dat sportvere­ni­gin­gen samenwer­ken”

In mei vorig jaar ging de eerste spade in de grond voor het clubhuis van Tennisclub Sofoco, die gevestigd is op de site van Ruddershove in Sint-Pieters. De nieuwe houten infrastructuur, die 10 meter lang is, wordt gedeeld met de plaatselijke petanqueclub PC Molenzicht. Intussen is het clubhuis officieel geopend. “Dit is zeker een meerwaarde voor onze beide clubs”, klonk het bij de voorzitters.