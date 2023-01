Man wordt geïnterneerd voor dubbele verkrachting van z'n dochter, slagen aan z'n kinderen en aanranding van nichtje

De dochter van E.V. was amper 13 jaar oud toen ze op 13 maart 2019 met een vriendin naar de politie stapte. Ze deed er aangifte tegen haar vader. Tijdens haar audiovisueel verhoor vertelde het meisje dat ze op 6-jarige leeftijd verkracht werd in bad door E.V. Drie jaar later vonden gelijkaardige feiten plaats in de slaapkamer. “Ik zou in de gevangenis vliegen als ik iemand iets durfde te vertellen”, verklaarde ze.

De tiener bleek ook meermaals te zijn geslagen door haar vader. Hij greep haar soms bij de oren of haren en duwde haar wel eens tegen een kast of de verwarming. Ook haar 2 en 3 jaar oudere broer kregen het hard te verduren. De jongens moesten onder meer eens urenlang met hun blote voeten op een koude vloer blijven staan. En één van hen werd op een dag zelfs met z’n hoofd in een bord met kokend eten geduwd.

Hersenletsel?

Ook een nicht van E.V. was niet veilig. Het meisje was 13 jaar oud, toen haar nonkel haar vroeg om te komen babysitten. Eenmaal aangekomen bleek hij echter alleen thuis te zijn. Later die avond randde E.V. het slachtoffer aan in de slaapkamer. De Bruggeling moest zich tot slot ook verantwoorden voor het belagen van z'n echtgenote en hun drie kinderen. Hij stuurde hen een resem berichten op sociale media en zond zelfs seksueel getinte afbeeldingen naar één van z’n zonen.

Tijdens het onderzoek stelde een gerechtspsychiater een psychotische problematiek vast bij E.V. Volgens de deskundige heeft de vijftiger mogelijk ook een niet-aangeboren hersenletsel. In die mate zelfs dat hij ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank besliste maandagmorgen dan ook om de Bruggeling te interneren. Aan de slachtoffers moet hij voorlopig bijna 15.000 euro schadevergoeding betalen.

