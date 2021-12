Man sukkelt in Brugse reien, tweede springt hem achterna

Brugge RESTOTIP. Balls & Glory in Brugge: de tijdelijke terugkeer van de heerlijk ouderwetse ballen en stoemp van chef Wim Ballieu

Balls & Glory, het bekende concept van chef-kok Wim Ballieu, is tijdelijk terug in Brugge. En dat zal iedereen geweten hebben. In een pop-up in restaurant Den Dyver kun je tijdens de kerstvakantie genieten van de heerlijke Vlaamse keuken van Ballieu, met als rode draad stoemp en ballen in allerlei soorten en formaten. Onze aanrader? De onverbeterlijke Jingle X-Mas Ball!

24 december