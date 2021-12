Man sukkelt in Brugse reien, iemand springt in het koude water om hem te redden

Brugge Toch nog hoop voor doodzieke baby William dankzij alternatie­ve behande­ling in Spanje? “Nooit verwacht dat genezing nog mogelijk zou zijn, maar we laten deze kans niet los”

Zit er dan toch nog een kerstmirakel in voor William, de jongen van 9 maanden uit Brugge die lijdt aan een zeldzame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte? Zijn ouders Marie en Dennis starten vol hoop een nieuwe crowdfunding, nu er sprake is van een alternatieve behandeling in Spanje. Peperduur, want er is nog 100.000 euro nodig. “We willen onszelf niet te veel wijsmaken, maar dit moeten we gewoon proberen.”

26 december