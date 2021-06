Man bekogelt vuilnisman met eieren: "Zijn vuilniswagen maakte te veel lawaai”

Brugge Hier krijgen 50.000 Brugse schatten straks een onderkomen: welkom in de Erfgoedfa­briek

15 juni 50.000 Brugse schatten verhuizen binnen twee jaar naar een gloednieuw Erfgoeddepot aan de rand van de stad. Een vroegere kaarsenfabriek wordt er volledig omgebouwd. Van archeologische vondsten over meubelen tot koetsen: bijna alles dat niet in een museum is te zien, krijgt er een plaatsje. “En ook aan de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet is gedacht", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.