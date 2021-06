Man bekogelt afvalophaler met eieren: “Zijn vuilniswagen maakte te veel lawaai”

triatlon Sterke Louis Naeyaert baalt om gemiste podium­plaats in Kallemoeie: “Prijs van leerschool moeten betalen”

14 juni Spanning troef in de Kallemoeietriatlon van Beernem zondagnamiddag. Bij de vrouwen was voormalig Belgisch kampioene Xenia Luxem net als twee jaar geleden duidelijk de beste. Bij de mannen zagen we na de solo van Adam Lambrechts een spannende strijd tussen Lukas Bosmans en Sander Heemeryck, al had Bruggeling Louis Naeyaert in de beginfase het heft in handen. Hij kwam te vroeg de man met de hamer tegen.