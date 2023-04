Man bedreigt jeugdrechter en laat computer onophoudelijk naar Pleegzorg bellen: "Ze waren soms een ganse dag niet bereikbaar”

NET OPEN. Ex-militair deelt zijn ‘vegan passie’ in nieuw restaurant in Brugge: “Focus op gezondheid, dus geen alcohol op de kaart”

Hij was ooit een talentvol veldrijder, en later ook fietslakker, bouwvakker en zelfs drie jaar militair. Maar afgelopen zondag opende Jeffrey Depuydt (32) zijn grote droom: een vegan restaurant in hartje Brugge. In Greens & Beans kan je lunchen en brunchen. “Ik maak alles zelf: van het zuurdesembrood tot de focaccia of de kimchi.”