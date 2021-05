Man (87) overleden na valpartij met fiets vlakbij woning

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.45 uur langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. De 87-jarige man was aan het rijden met zijn fiets, toen hij op een rotonde ten val kwam. Hoe dat komt en of de fietser eventueel onwel werd, is niet duidelijk. Vast staat dat de situatie van de tachtiger meteen ernstig was. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer enige tijd te reanimeren, maar konden geen hulp meer bieden. De fietser, die in de buurt woont, overleed ter plaatse. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen of personen betrokken.