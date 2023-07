Man (70) veroorzaakt heel wat schade bij crash in Brugs stadscentrum

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur in de Garenmarkt in het Brugs stadscentrum. In een flauwe bocht verloor de bestuurder, een 70-jarige man, de controle over het stuur en slaagde er niet meer in om een aanrijding te vermijden. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een gevel, nadat eerder al een elektriciteitskast sneuvelde. De bestuurder kon zijn voertuig niet op eigen kracht verlaten en werd door de brandweer uit zijn wagen geholpen. De schade aan zowel de gevel als wagen was aanzienlijk. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Levensgevaar was er niet. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren wordt onderzocht. De politie deed de nodige vaststellingen.