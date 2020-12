Man (40) lokt 14-jarig klasgenootje van stiefdochter mee naar parking en verkracht haar in de wagen: “De schuld schuift hij in haar schoenen”

Brugge 10 van de 13 Brugse musea blijven nog even dicht, want personeel blijft helpen in rusthuizen: “Eindeloos respect gekregen voor wie hier altijd werkt”

5 december “Eerlijk. Ik ga het zelfs een beetje missen als ik straks weer mijn oude job moet opnemen.” Twintig medewerkers van de Brugse musea bieden momenteel een helpende hand in een woonzorgcentrum in de stad. En ze blijven dat voorlopig doen. Om die reden gaan vandaag (zaterdag) slechts drie van de dertien musea opnieuw open voor het publiek. “Dankzij hun inzet kunnen wij in deze moeilijke tijden meer tijd uittrekken voor de bewoners”, zegt Petra Poppe (58). Wij gingen op bezoek in WZC De Zeventorentjes.