Man (35) dobberde twee dagen in bootje rond op zee met 23 transmigranten, maar staat nu zelf terecht als smokkelaar: "We hebben de dood in de ogen gekeken”

Brugge RECONSTRUC­TIE. Hoe 24 transmi­gran­ten ternauwer­nood aan de dood ontsnapten voor de kust van Zeebrugge: “Die mensen zijn het slachtof­fer van puur crapuul”

Het had geen uren langer mogen duren, zeggen meerdere betrokken instanties. De 24 transmigranten die woensdagochtend veertig kilometer voor de kust van Zeebrugge werden gered, ontsnapten maar nipt aan de dood. Verschillende onder hen waren zwaar onderkoeld en een van hen is in kritieke toestand afgevoerd. Eten en drank had de groep niet bij en hun zwemvesten waren niet geschikt voor volle zee. Hun rubberen bootje al helemaal niet. “Het zijn mensonwaardige omstandigheden.” Een reconstructie.

27 oktober