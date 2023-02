Man (20) gebruikt cannabis in bijzijn van minderjarige meisjes en krijgt 15 maanden cel

De beklaagde werd op 9 februari 2021 ‘s nachts aangetroffen in Brugge, terwijl op dat moment nog een nachtklok van kracht was door corona. Hij bleek 824 euro cash geld op zak te hebben. Het bedrag had volgens de rechter duidelijk een dubieuze afkomst. In de slaapruimte van J.D. werd op 16 maart dat jaar dan weer 33 gram cannabis teruggevonden en twee weegschaaltjes. Een maand later werd de jonge Pool langs de Brugse Vesten staande gehouden met 1,16 gram cannabis en een joint op zak. En op 1 oktober vorig jaar zat hij tot slot cannabis te gebruiken in het bijzijn van twee meisjes van 16 en 17 jaar oud.