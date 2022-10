Magalie Jooren opent haar eigen cakestudio in Brugge: “Sinds 1 september doe ik deze droomjob voltijds”

BruggeAl 4 jaar lang voorziet Magpies plantaardig gebak voor verjaardagen, babyborrels, trouwfeesten en andere gelegenheden in Brugge en omstreken. Dit weekend opent Magalie haar cakestudio in Sint-Kruis. “Het werd hoog tijd dat ik uit mijn thuiskeuken kon verhuizen naar een bakatelier. Misschien komt hier in de toekomst wel een permanente winkel.”

Het bakken zat er bij Magalie al altijd in. “Als kind experimenteerde ik al met het weglaten of vervangen van ingrediënten in taartrecepten. Ook toen ik op kot ging in Gent, nam ik een oven mee en alle bakvormen die we thuis konden missen. Op mijn kotfeetjes was er altijd véél taart.” Acht jaar geleden werd Magalie zelf vegan en op vlak van taart was dat toen wel een uitdaging. “Toen een vriendin me zei dat ze geen taart vond voor de verjaardag van haar lactose-intolerant zoontje, wist ik wat me te doen stond! Ik speelde al jaren met het idee om zelfstandig aan de slag te gaan, en ik had net heel wat complimenten gekregen op mijn eigen babyborrelbuffet. Alles viel op zijn plaats: een levenslange hobby werd een bijberoep en vanaf 1 september is dit dus ook mijn fulltime job!”

Volledig scherm Magalie Jooren opende haar cakestudio in Sint-Kruis. © Benny Proot

Magalie kreeg al veel de vraag of mensen ook konden langslopen om gebakjes te kopen en dit weekend kan dat dus. Het is meteen een ideale manier om het grote publiek kennis te laten maken met Magpies. “Ik heb nog heel wat ideeën voor de toekomst en er is zeker veel ruimte in dit pand dat voorheen een broodjeszaak en een electrohandel was. Misschien start ik hier ooit wel een permanente winkel of een kleine tearoom waar de mensen mijn gebak kunnen degusteren en koffie kunnen drinken. Vanop de nieuwe locatie zal er trouwens ook meer taart gemaakt kunnen worden want mijn keuken thuis werd echt te klein. Losse gebakjes blijven wel te koop bij Forrest Food, dat op een minuutje wandelen ligt van mijn nieuwe zaak.”

Volledig scherm Magalie Jooren opende haar cakestudio in Sint-Kruis. © Benny Proot

Na het weekend werkt Magalie opnieuw enkel via bestellingen die doorgegeven kunnen worden via telefoon, mail of sociale media. Tegen het einde van dit jaar wil ze trouwens haar webshop lanceren. “Mensen mogen natuurlijk ook binnenspringen op de nieuwe locatie om hun bestelling door te geven. Afhalen zal vanaf nu natuurlijk ook hier gebeuren.” Het assortiment van Magpies omvat taart, cakes en cupcakes. “Bij de taarten zijn de klassiekers nog steeds het meest gevraagd: de appeltaart en de pistachetaart blijven populair. En dan zijn er natuurlijk de themataarten zoals Frozen, Spiderman en de eenhoorns die erg in trek blijven.” Alle creaties zijn steeds vegan en als de klant dat wenst kan het ook natuurlijk zonder tarwe, soja of gluten. “Ook voor wie rekening moet houden met allergieën of intoleranties, moeten er immers lekkere desserts bestaan. Voor de afwerking laat ik mij leiden door de seizoenen en het aanbod”, besluit Magalie.

Volledig scherm Magalie Jooren opende haar cakestudio in Sint-Kruis. © Benny Proot

