Mag een cameraschild ons bespieden aan zee? En hoe zal dat precies werken? Zo wil gouverneur Carl Decaluwé vluchtelingen opsporen aan de kust

Kust“Ja, het is duur. Maar we hebben dat echt nodig.” West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil over de hele kustlijn een ‘thermisch cameraschild’ uitbouwen om zogenoemde ‘smallboats’ te onderscheppen. De West-Vlaamse gouverneur vraagt aan de federale en de Vlaamse regering om samen met Europa te investeren. Maar welke meerwaarde biedt zo’n camera? Kan het levens redden? Wat kost het? En vooral: wie zal dat betalen? Alle vragen beantwoord.