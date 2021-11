Maandenlang zoekt Dendermondse politie naar daders na aanranding in Brugge, maar ze belden niet naar ... Brugse politie: “Onbegrijpelijk”

Brugge Geen walk-in testcen­trum in Brugge, als het van burgemees­ter afhangt: “Nu al 1.250 testen per dag”

Als het van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) afhangt, dan komt er geen walk-in testcentrum in Brugge. Dat is één van de voorstellen van het vorige Overlegcomité. “Nu al krijgen we vragen van mensen vanuit Kortrijk en zelfs Gent om zich hier te laten testen.”

19:08