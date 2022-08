Maand na verdwijning vindt Spaanse boer lichaam van Hugo (81): "Werd hij gedumpt? Reed hij er zelf heen? We blijven met veel vragen achter”

Oostende/AssebroekDe familie van Oostendenaar Hugo Dewulf (81) blijft met heel wat vragen achter nu het lichaam van de tachtiger in Spanje werd teruggevonden. Het was een amandelboer die hem onder een boom aantrof, op zo’n negen kilometer van zijn woonplaats. “Hoe is hij daar beland? Reed hij er zelf heen? Werd hij er gelegd? We weten het voorlopig niet”, aldus zijn zoon.

Hugo Dewulf (81) verdween begin augustus spoorloos in Hondon de los Frailes, vlakbij het Spaanse Alicante. De Oostendenaar verhuisde in 2018 naar het Zuiden om er bij zijn zoon te gaan wonen. Maar begin deze maand vertrok hij thuis met zijn scootmobiel naar de tabakswinkel. Een uitstap van zo’n half uur, maar Hugo verdween spoorloos.

Zowel zijn zoon en kleinzoon in Spanje als de politie zochten dagenlang naar de man. Met een helikopter en drones werd een zeer ruime regio afgezocht. Maar helaas was dat telkens zonder resultaat. “We wisten wel dat de kans steeds kleiner werd dat hij levend teruggevonden zou worden”, zegt zoon Danny, die in Assebroek (Brugge) woont. “In die hitte, en zonder zijn medicatie. Maar toch bleef er altijd dat sprankeltje hoop in ons hoofd hangen.”

Aangetroffen door Spaanse amandelboer

Helaas verdween ook dat donderdagavond. Het was een Spaanse amandelboer die het lichaam van Hugo in zijn veld onder een boom aantrof. Vlakbij hem lag ook zijn scootmobiel. Het was snel duidelijk dat de tachtiger al een tijdje overleden was. De boer verwittigde de politie, maar de nabestaanden lazen het nieuws in de lokale media. “Mijn broer die in Spanje woont had het daar eerst in de krant gezien. En nam dan contact op met de politie”, vertelt Danny. “Het is zo dat we het uiteindelijk vernamen.”

Hugo Dewulf verplaatste zich met een groene scootmobiel.

Hugo laat vier zonen en een dochter na. En die blijven allemaal met heel wat vragen achter. “Hij zou normaal nooit buiten het dorp gaan. Daar is iedereen van overtuigd”, zegt Danny. “En ik weet natuurlijk niet hoe vaak die amandelboer daar op die plek komt. Maar zowel mijn broer als de politie hebben daar in die buurt vruchteloos gezocht. Hoe lang lag hij daar al? Werd hij daar gedumpt of reed hij er zelf heen? Is het een ongeval? We blijven het ons allemaal afvragen. Hopelijk kan het politie-onderzoek daar wel antwoorden op bieden. Er zouden alleszins geen sporen van geweld aangetroffen zijn.”

“Harde realiteit”

Hoe hard het nieuws ook aankomt, de familie is ook wel opgelucht dat er duidelijkheid is. “Het is ergens een opluchting dat de onzekerheid weg is”, zegt Danny. “Aan de andere kant is ook dat laatste sprankeltje hoop op die manier kapot. En wordt het plots de harde realiteit dat hij er niet meer is. We proberen ons te troosten met de gedachte dat hij zijn laatste jaren in Spanje echt wel nog van het leven heeft kunnen genieten.”

Hugo Dewulf woonde sinds vier jaar in Spanje.

