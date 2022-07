Maand na brand verwelkomt rooftoprestaurant Njord opnieuw gasten: “Een grote opluchting”

BruggeEen maand nadat een brand grote schade aanrichtte, opent rooftoprestaurant Njord opnieuw de deuren. Zaakvoerder David Dendooven en zijn team stelden alles in het werk om het zomerseizoen te redden en zijn geslaagd in hun opzet. Komend weekend ontvangen ze de eerste gasten. “Na een laatste controle door de brandweer kregen we groen licht. Een grote opluchting", zegt David.

De avondshift op zondag 12 juni was nog maar pas gestart, toen de chef-kok een zwarte rookpluim zag neerdalen in de keuken. Geen normale rook, beseften ze meteen in de keuken. Nazicht in de technische ruimte op de bovenste verdieping, maakte duidelijk dat er sprake was van een brand. De aanwezige klanten en het personeel - zo’n 30 mensen in totaal - werden meteen geëvacueerd.

Installaties vervangen

De toegesnelde brandweer moest met de trap richting het rooftoprestaurant, maar had de situatie wel relatief snel onder controle. Toch bleek de schade in de technische ruimte groot. “We hebben de installaties grotendeels moeten vervangen”, zegt zaakvoerder David Dendooven. “Waar we vlak na de brand hoopvol waren om na een paar dagen weer te kunnen openen, bleek dat jammer genoeg niet mogelijk.” Dendooven weigerde evenwel om het zomerseizoen op te geven en stelde alles in het werk om de schade - zowel in de technische ruimte, keuken als het restaurantgedeelte - zo snel mogelijk te herstellen. “Een fameus werk, aangezien het water in het restaurant enkele centimeters hoog stond. “Het parket begon daardoor op te zwellen, waardoor we dus ook de volledige vloer moesten vervangen”, zegt David.

Volledig scherm Njord opent opnieuw de deuren © rv

Laatste schilderwerken

Het harde werk werpt wel z’n vruchten af. Komende zaterdagavond ontvangt Njord de eerste gasten. Het restaurant in de ABC-toren in Zeebrugge bleef zo net geen maand gesloten. “De laatste schilderwerken zijn bezig. Ik kan de leveranciers en ons personeel niet dankbaar genoeg zijn voor de fikse inspanningen. De voorbije weken is er heel veel werk verzet. Behalve de nieuwe installaties in de technische ruimte, moesten ook diverse apparaten in de keuken vervangen worden, net zoals de vloer en de akoestische wand . Voor de rest onderging het restaurant een grondige reinigingsbeurt om de brandgeur weg te krijgen. Het lijstje is eigenlijk te lang om op te noemen. Maar de brandweer heeft ons nu groen licht gegeven om komend weekend weer te openen. Een grote opluchting”, zegt David. “Het belooft op die manier alsnog een mooi seizoen te worden.”

Ook reserveren is vanaf nu weer mogelijk. Reeds gemaakte reservaties blijven gewoon staan.

