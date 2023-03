Maak voor het eerst kennis met nieuwe zorgcampus in Sint-Pieters

Zorginstellingen zetten die dag hun deuren open voor het grote publiek, dat een blik kan werpen achter de schermen en zorgprofessionals kan ontmoeten. In Brugge licht welzijnsvereniging Mintus een tip van een indrukwekkende sluier: zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk houdt voor het eerst opendeur. Het is de nieuwste, grootste en meest toekomstgerichte campus van Mintus, waar ouderenzorg en kinderopvang binnenkort hand in hand gaan.

232 bewoners

De opening is van zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk is begin mei gepland. In het gloednieuwe woonzorgcentrum nemen de bewoners van het huidige WZC Minnewater binnenkort hun intrek. “Voor onze ouderen zal het even wennen zijn aan de nieuwe omgeving en het hypermoderne comfort”, zegt Valerie Nys, directeur van Minnewater. “Kleinschalig wonen in een groot gebouw wordt de norm. Er is ruimte voor 232 bewoners, maar het moet in de eerste plaats een warme thuis voor iedereen worden.”