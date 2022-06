“Maak van Brugge een peukenvrije stad": N-VA-fractieleider stelt meer peukentegels en wandasbakken voor én wil GAS-boete

“Vooral nabij bushaltes en het station zijn peuken een doorn in het oog in Brugge”, stelt hij vast. “Ze zijn immers niet biologisch afbreekbaar in de natuur. Dit vereist een steviger aanpak. Brugge moet een peukenvrije stad zijn”, stelt Geert Van Tieghem. In eerste instantie moet er meer geïnvesteerd worden in peukentegels, wandasbakken, peukenkokers aan de zijkant van vuilnisbakken, asemmers en herbruikbare zakasbakjes, zegt hij. “Er moet ook werk gemaakt worden van een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne om deze problematiek in het daglicht te stellen. Wie betrapt wordt, zou eigenlijk een GAS-boete moeten krijgen.”