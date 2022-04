Maak kennis met het nieuwe logo van Musea Brugge: MB, een verbinding van 13 ‘stippen’

Met de hulp van het creatief agentschap Mutant werd het merk Musea Brugge onder de loep genomen en kreeg het een nieuwe identiteit. Speerpunt in de nieuwe huisstijl is het MB-logo van Musea Brugge. De M bestaat uit 13 stippen of ‘dots’: de 13 museumlocaties die geconnecteerd zijn met elkaar. Dat is meteen ook de nieuwe filosofie van Musea Brugge: ‘Connecting the Dots’. Verbinding maken tussen de locaties, tussen de ontzettend rijke collectie van 75.000 objecten, maar ook met Brugge en ver daarbuiten.