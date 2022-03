Lunch of dineer in De Karmeliet... met chefs van morgen achter het fornuis

Een zevental jaren geleden besloot sterrenchef Geert Van Hecke het wat rustiger aan te doen en ruilde hij zijn Brugse driesterrenrestaurant De Karmeliet in voor bistro Zet’joe. Maar op 28 maart gaan de deuren van het restaurant opnieuw open. Dan start immers het project ‘Run the Restaurant’ van de eerstejaarsstudenten Culinary Arts van Hogeschool VIVES campus Brugge en Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

“Het project is een onderdeel van hun opleiding. Tijdens ‘Run the Restaurant’ toetsen zij hun opgedane kennis aan het werkveld", klinkt het bij VIVES. De thuisbasis voor het praktijkgedeelte van deze gastronomieopleiding - de enige in België in het hoger onderwijs - is De Karmeliet in Brugge. Van maandag 28 tot en met donderdag 31 maart kan je er elke middag en avond genieten van de culinaire kunsten van de toekomstige chefs.