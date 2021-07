Luguber beeld op het strand van Zeebrugge: 621 witte lakens symboliseren migranten die stierven in Middellandse Zee

ZeebruggeIndrukwekkend beeld op het strand van Zeebrugge donderdagochtend: 621 zandsculpturen met menselijke contouren liggen er onder een wit strandlaken. Elk laken symboliseert een migrant die in het eerste trimester van dit jaar om het leven kwam in de Middellandse Zee, onderweg naar een beter leven in Europa. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil België en de Europese Unie zo wakker schudden.

Locals en dagtoeristen, op zoek naar het restaurant van Sergio Herman of het sportstrand, merkten donderdagochtend honderden zandsculpturen op met menselijke afmetingen van baby’s, kinderen en volwassenen, elk onder een wit strandlaken. Hun geliefkoosde strand had veel weg van een massagraf van aangespoelde lichamen. Op de lakens prijkt een niet mis te verstane boodschap: ‘Searching for a place for your towel? 621 people drowned searching for a place to live’ – ‘Zoek je een plekje voor je badhanddoek? 621 mensen verdronken tijdens hun zoektocht naar een plek om te leven’.

Al 827 migranten verdronken

De 621 sculpturen staan symbool voor de migranten die in het eerste trimester van 2021 verdronken in de Middellandse Zee. Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is dat aantal ondertussen al gestegen tot 827. Een dramatische evolutie: in heel 2020 lieten 375 mensen het leven tijdens de oversteek naar het Europees vasteland. Door onder andere het conflict in Gaza, de terugtrekking van de Verenigde Staten en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) uit Afghanistan en de wereldwijde instabiliteit die de coronacrisis veroorzaakt heeft, is er een recordaantal mensen op de vlucht.

Mensensmokkelaars

Charlotte Vandycke, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: “We willen de Belgische politiek en de Europese Unie wakker schudden en tonen dat hun aanpak niet werkt. De hoeksteen van elk asiel- en migratiebeleid bestaat uit het recht om asiel aan te vragen. Met het ontbreken van voldoende legale toegangswegen, hardere buitengrenzen en moeilijker recht op asiel, ligt de nadruk nu op het tegenhouden van mensen. Dat is geen humane oplossing en duwt mensen in de handen van mensensmokkelaars. Met deze actie willen we een schokeffect teweegbrengen en de menselijke tol van het falende migratiebeleid tastbaarder maken.”

Op de lakens prijkt een niet mis te verstane boodschap: 'Searching for a place for your towel? 621 people drowned searching for a place to live'.

Ook in de Noordzee

Vluchtelingenwerk Vlaanderen kaart aan dat veel migranten niet voldoen aan de hoge voorwaarden voor een visum, of buiten de criteria vallen voor gezinshereniging. Het merendeel van hen wendt zich vervolgens tot gammele bootjes en mensensmokkelaars om Europa te bereiken. Ook in de Noordzee zijn zo al verscheidene bootjes ontdekt. Migranten proberen de oversteek te maken naar Engeland. “Honderden mensen verdrinken zo elk jaar”, zegt Vandycke. “Wat we nodig hebben, zijn meer veilige en legale toegangswegen voor mensen met nood aan bescherming. De Belgische overheid moet een voortrekkersrol opnemen en een meerjarenprogramma uitstippelen dat overeenstemt met de reële noden van mensen op de vlucht.”

Het strand van Zeebrugge is bedekt met witte lakens die over zandsculpturen liggen.

