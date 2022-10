Luc (81) staat twee weken na hartaanval alweer op tennisveld: “Sterven op een tennisterrein is mooi, maar het is nog te vroeg”

In de tweede set van een tenniswedstrijd op een plaatselijk toernooi in Brugge zakt plots een speler in elkaar. Niet zomaar een speler, want het gaat om Luc Despiegelaere. 81 jaar oud en ooit één van de beste tennissers van ons land. Een alerte toeschouwer én een defibrillator redden zijn leven. Drie weken later staat de tachtiger, ooit op Roland Garros, al terug op het veld. “Maar wedstrijden mag ik van de dokter voorlopig niet meer spelen”, zegt hij ontgoocheld.