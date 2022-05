LIVE. We zijn vertrokken! Heilig Bloedprocessie trekt voor het eerst in 3 jaar weer door Brugge

Brugge/Knokke/Blankenberge Onverbeter­lij­ke fietsen­dief wil werken in... fietsenwin­kel, maar moet van de rechter eerst even brommen

Zes mannen en een vrouw zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een hele reeks fietsdiefstallen in Knokke, Brugge en Blankenberge. Spilfiguur Eric V. (29) verraste op z'n proces toen hij verklaarde dat hij na z’n vrijlating wil gaan werken in een fietsenwinkel. Hij zal z'n goede intenties nog even moeten uitstellen, want de rechter legde hem 30 maanden cel op.

23 mei