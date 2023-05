Liefst 13.000 Bruggelingen vinden weg naar Meldpunt

Dieven proberen Lego en boeken uit Carrefour te smokkelen in reiskoffer: 6 maanden cel

Een 31-jarige vrouw uit Ieper en 27-jarige man uit Zonnebeke hebben 6 maanden cel, al dan niet met uitstel, gekregen voor een winkeldiefstal in een Carrefour in Brugge. Ze verstopten Lego en boeken in een reiskoffer, maar werden geklist.