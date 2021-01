Liefde in tijden van lockdown... Brugge maakt zich op voor babyboom: “We verwachten dit jaar honderden kindjes extra”

Brugge Bruggeling lag twee dagen in coma na hevige vlammen in rijhuis, nu zit hij in de cel voor brandstich­ting

26 januari Een 32-jarige Bruggeling zit in de cel op verdenking van brandstichting in zijn eigen huis langs de Koolkerkse Steenweg. Aanvankelijk werden geen duidelijke sporen van kwaad opzet gevonden, tot een branddetectiehond vorige week alsnog twee verdachte brandhaarden ontdekte. De man, die na de vlammen zelf twee dagen in coma lag, ontkent in alle toonaarden. “Hij had geen enkel motief”, zegt zijn advocaat.