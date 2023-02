Lichtere straf voor leider achter mensensmokkel van Essex-drama, waarbij 39 mensen stierven: “Ze betaalden voor een zitje aan boord, niet voor een veilige aankomst”

39 Vietnamese migranten, levenloos aangetroffen in een koelwagen in het Britse graafschap Essex. Een koeltrailer die vanuit Zeebrugge vetrokken was. We schrijven oktober 2019 en het land staat op zijn kop door het Essex-drama. De slachtoffers betaalden duizenden euro’s voor de oversteek naar een betere toekomst, maar stikten onderweg in de laadruimte van een vrachtwagen. Het hof van beroep legt de leider (45) achter de mensensmokkel nu een celstraf van 10 jaar op. Een lichtere straf, want van de rechter in Brugge moest hij 15 jaar naar de cel.

Even terug naar 23 oktober 2019. In Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex, worden 39 Vietnamese migranten aangetroffen in een koelwagen. Alle slachtoffers, onder wie drie minderjarigen, waren de middag voordien vanuit Zeebrugge vertrokken. Een oversteek die niemand overleefde.

Het Belgische luik van het onderzoek kwam uit op een mensensmokkelnetwerk dat dagelijks tientallen mensen transporteerde. Uit Azië, door Rusland Europa binnen. En zo verder naar het Verenigd Koninkrijk. Speurders kregen twee safehouses in Anderlecht in het vizier. Vanuit die panden vertrokken op 22 oktober, de dag voor het bewuste drama, vijftien Vietnamese migranten naar het Noord-Franse Bierne. Daar werden ze in de container verstopt, samen met andere vluchtelingen die aan het verzamelpunt waren samengekomen. De slachtoffers betaalden 12.000 euro voor hun clandestiene reis naar Europa, daarna moesten ze nog eens bijna 12.000 euro ophoesten voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Alle slachtoffers, onder wie drie minderjarigen, waren de middag voordien vanuit Zeebrugge vertrokken met de vrachtwagen.

Het federaal parket kwam tijdens het onderzoek Vo Van Hong op het spoor. Een Vietnamees (45) die volgens de speurders de leider was van de Belgische tak van de internationale organisatie. De zaak kwam voor de strafrechter in Brugge, die legde Van Hong een celstraf van 15 jaar en een geldboete van 920.000 euro op. 17 andere beklaagden - Van Hong handelde uiteraard niet alleen - kregen celstraffen van één tot tien jaar, vijf mensen werden vrijgesproken.

Geen leider

Van Hong beweerde bij hoog en laag dat hij geen spilfiguur was en tekende beroep aan tegen het vonnis. “Hij heeft 20.000 euro geleend om vanuit Vietnam naar Europa te komen”, pleitte zijn advocaat tijdens de behandeling voor het Gentse hof van beroep. “Daarna zwierf hij rond in Duitsland, België en Calais. Hij is zeker geen rijk man. Als leider van de organisatie zou dat wel anders zijn geweest. Hij nam af en toe de telefoon op, maar dat is het dan ook.”

Het hof van beroep boog zich tijdens twee zittingen over de zaak, zowel in september als in december 2022. Het arrest is lijvig, in zijn geheel goed voor zo’n 300 bladzijden. “Het gaat duidelijk om een internationale, criminele organisatie", sprak de rechter de zaal toe. “Een organisatie met verschillende nationale onderafdelingen, geleid door verschillende personen.”

Dat Van Hong een spilfiguur was in de organisatie, valt voor het hof niet te betwisten. “Hij profiteerde van wanhopige mensen. Zijn slachtoffers waren zijn inkomen, maar nooit zijn prioriteit. Ze betaalden voor een zitje aan boord, maar niet voor een veilige aankomst. Alle respect voor menselijke waardigheid was zoek. We bevinden hem schuldig als leider. Net zoals in eerste aanleg.” Van Hong kreeg van het hof wel een lichtere straf dan van de rechtbank in Brugge. Zo moet hij van het hof tien jaar naar de cel. Vijf jaar minder dan wat de rechter in Brugge had uitgesproken en wat de federale procureur had gevorderd. De geldboete - 920.000 euro in totaal - werd opnieuw uitgesproken.

