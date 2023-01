Lichaampje van baby werd teruggevonden in vuilniszak op zolder: 23-jarige moeder aangehouden op verdenking van kindermoord

BruggeDe baby die gisteren in een vuilniszak in Brugge werd gevonden , is wel degelijk levend geboren. Dat wijzen de eerste resultaten van de autopsie uit volgens het parket. Donderdagavond werd de 23-jarige moeder door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. De verdachte zal dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Intussen zijn er meer details bekend over de vondst van het lichaampje: zo werd de baby gevonden in een vuilniszak op zolder.

Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. De 23-jarige moeder werd donderdagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besloot de vrouw aan te houden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim, zo meldt het parket.

Net geboren

Het lichaampje werd gisteren gevonden in sociale woonwijk de Blauwe Poort in Brugge, in een woning van een groot gezin. Het meisje lag in een vuilniszak op zolder. Het was meteen duidelijk dat het om een pasgeboren kind ging. Het lichaam lag er volgens de eerste bevindingen niet langer dan één of twee dagen.

De moeder zou volgens haar sociale media afkomstig zijn van Portugal en woont in bij haar Angolese nonkel en zijn groot gezin. Volgens onze informatie wisten de andere gezinsleden niet dat zij zwanger was. Wellicht wilde de vrouw het kindje voor haar ouders verbergen.

In shock

De buren in de wijk waren enorm geschrokken toen ze het nieuws te weten kwamen. “We kennen de mama van op school. Voor ons was het een shock om te horen wat er gebeurd was”, zegt een buurvrouw. “Rond 21 uur kwam hier plots die ambulance toe. Dan de politie, de speurders met hun anonieme wagens en het labo. Niemand wist wat er gaande was. Tot het de volgende dag in de pers kwam. Ik vraag me vooral af wat er zich in haar hoofd afspeelde om zoiets te doen?”

Over de familie heeft de buurt geen kwaad woord te zeggen. “Ze zijn een enorm vriendelijke familie, zeggen altijd een ‘goeiedag’”, klinkt het. “Het enige opvallende is dat ze af en toe luidkeels evangelische liedjes zingen. Daarvoor zijn ze hier wel gekend. Ze hebben een zeer katholieke mentaliteit, zoveel is zeker.”

Kindermoord

De resultaten van de autopsie wezen uit dat de baby levend geboren werd. De onderzoeksrechter besloot de vrouw aan te houden in verdenking te stellen van kindermoord. Gisteren was daar nog geen zekerheid over. Indien immers bleek dat het meisje niet meer leefde tijdens de bevalling, kon er geen sprake zijn van het bewust doden van een persoon, waardoor de vrouw in dat geval ook geen misdrijf zou hebben begaan. Nu blijkt dus dat het kind wel nog leefde, maar wellicht niet de nodige zorgen heeft gekregen na de geboorte. De vrouw verschijnt dinsdag 10 januari voor de raadkamer in Brugge.

KIJK. Onze reporter legt uit wat er precies is gebeurd

