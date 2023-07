LGBTQIA+-organisaties dienen klacht in tegen Dries Van Langenhove

In de video, gepubliceerd op de internationale dag tegen holebi- en transfobie, stapt Van Langenhove een winkel in Brugge binnen. Buiten het winkelpand hangt een pridevlag, niet naar de zinnen van het voormalige Kamerlid voor Vlaams Belang, die tegen de uitbater zegt “dat iemand een pedofielenvlag aan de gevel heeft gehangen”. Later stapte de uitbater naar de politie.

Van Langenhove was op dat moment in Brugge om actie te voeren tegen een voorleesmoment door een dragqueen in een gespecialiseerde boekenwinkel. Na de publicatie van de beelden kwamen bij gelijkekansencentrum Unia enkele tientallen meldingen binnen. In samenspraak met çavaria, de koepelorganisatie van LGBTQIA+-organisaties, en regenbooghuis Casa Rosa dient Unia nu een klacht in bij het parket. Ze willen dat het parket onderzoekt of Van Langenhove hiermee aanzet tot discriminatie, haat of geweld.