LEVENSVERHAAL. Roland Storme (88), de onbekende Gouden Schoen en ooit dé toptransfer in België: “Papa ademde voetbal tot het laatste moment”

Ichtegem/BruggeHij speelde 251 wedstrijden in eerste klasse voor AA Gent en Club Brugge, verhuisde in 1954 voor het destijds astronomische bedrag van 800.000 Belgische frank (20.000 euro, red.) naar AA Gent en werd ook 15 keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Als kers op de taart won hij in 1958 als eerste West-Vlaming ooit de Gouden Schoen. Niks was hem teveel, tot het drinken van vers bloed van een stierenkalf. Afgelopen week overleed Roland Storme op 88-jarige leeftijd. “Tot de laatste dag zat hij met voetbal in zijn hoofd”, getuigt dochter Annelies. Het verhaal van de ‘vergeten’ Gouden Schoen.