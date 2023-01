Lerares vervalst strafblad om aan de slag te kunnen gaan in school: 10 maanden voorwaardelijk

A.F. wilde graag aan de slag gaan in de Vrije School Haverlo in Assebroek en reageerde daarom op een openstaande vacature. Met succes, want op 22 april 2021 ging ze ook effectief aan de slag op de secundaire school. Een week later bleek de lerares echter te hebben gefraudeerd. Het uittreksel van het strafregister van A.F. was immers vals. De vrouw had haar gerechtelijke antecedenten en de QR-code op het document gewist.