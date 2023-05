Leider van jeugdbende die 14-jarige jongen vernederde wordt voor eerste keer vader en krijgt niet langer effectieve celstraf

Gouden 11 Antwerp en Racing Genk boven en slechts één speler van Union en Club Brugge: dit is volgens de Gouden 11 de ideale ‘mixed eleven’ van de ploegen in de Champions’ play-offs

De Champions’ play-offs zijn halverwege. Aan de hand van de punten die de spelers van de vier deelnemende ploegen sprokkelden in de Gouden 11, stelden we een ‘mixed eleven’ samen. Ga jij akkoord met ons elftal? Of maak je een andere keuze? Het is nog niet te laat om jouw eigen droomploeg te registreren en zo prachtige prijzen te scoren.