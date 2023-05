Legendarische boekhandel Raaklijn voortaan gerund door Veronique (54): “Je voelt meteen dat hier een ziel hangt”

Veronique Nolens (54) is het nieuwe gezicht achter boekhandel Raaklijn in de Kuipersstraat, naast bibliotheek Biekorf in Brugge. Al sinds 1961 vormt Raaklijn een echt instituut in Brugge, en walhalla voor de boekenliefhebber. “Ik denk niet dat ik een betere keuze had kunnen maken”, glundert de Limburgse.