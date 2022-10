Leerlingen van VTI renoveren mee aan het Belfort van Brugge: “Toch een hele eer”

De leerlingen uit het zevende jaar Restauratie bouw herplaatsten in opdracht van de stad Brugge de baksteenvloer in de doorgang naar de Oude Burg. Doorheen de jaren werden al vele herstellingen uitgevoerd aan deze vloer, maar ze waren niet altijd volgens het oorspronkelijke patroon. “De vloer wordt herplaatst met de oorspronkelijke bakstenen en aangevuld met gelijkaardige bakstenen van goede kwaliteit, waarbij het oorspronkelijke patroon behouden blijft”, zegt Julie Houwen van VTI Brugge. “Dit type werk is iets waar niet elke leerling mee vertrouwd is, waardoor deze interactie interessant wordt.”

Voor de leerlingen is het natuurlijk een uitdaging. “Maar ook een hele eer”, klinkt het. “Telkens als we hier later voorbij zullen komen, denken we ongetwijfeld terug aan dit moment. Dit is toch een iconisch gebouw in Brugge.”