Leerkracht Koen (49) trekt voor tiende keer als kerstman naar Egypte: “Kinderen konden hun ogen niet geloven”

Radoslaw Majecki redt penalty en punt voor Cercle Brugge: "Mijn toekomst? Nu ga ik eerst kerst vieren"

Met een puntendeling op KV Mechelen sloot Cercle Brugge de voetbaljaargang 2022 af. Het dankte daarvoor heel erg zijn doelman Radoslaw Majecki, die in de prangende slotfase een penalty van Yonas Malede keerde. “Mijn specialiteit is het niet, ik zal wel wat geluk gehad hebben, zeker?” lachte de Pool in de catacomben van het AFAS Stadion. “En nu? Kerst vieren, haha.”

