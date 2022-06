Lander Vannieuwenburg van KTA Brugge winnaar in wedstrijd voor jonge schrijnwerkers

Brugge/Kust Van feestende vissers tot strijdende gladiato­ren: vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

In Brugge en aan de kust staan in het verlengde pinksterweekend verscheidene leuke activiteiten gepland. Van een grote kermis in Middelkerke tot een ontmoeting met gladiatoren in Oudenburg: vijf tips voor een toffe uitstap.

3 juni