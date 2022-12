Laatste boom van nieuw park Cathemgoed is geplant: “Symbolisch, want we willen hier ook stilstaan bij het oorlogsverleden”

Cathemgoed is de naam van het buffergebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het moet Dudzele visueel afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richtte de voorziene groenzone in. De inrichting van de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat werd afgerond in december 2020. Deze week gebeuren de laatste beplantingswerken in de zone ten westen van de Zwaanhofstraat en daarmee is het hele gebied ingericht, een totale investering van 386.000 euro.

Het nieuw ingerichte gebied van 2, 5 hectare is een mooi park geworden, waar plaats is voor ontmoeting, er stilgestaan kan worden bij het verleden, de natuur een extra duwtje in de rug krijgt en de inwoners en bezoekers gezellig kunnen vertoeven. “In totaal werden zo’n 5.000 bomen aangeplant", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Tegen de Zwaanhofstraat is er een evenementenzone aangelegd. Dit is een grasplein die gebruikt kan worden voor evenementen in openlucht.