“Laat verlichting in Zeebrugge ook later dan 23 uur branden”: N-VA wil zo late avondwandeling of terrasje aantrekkelijker maken

Verdachte uitgele­verd voor mensensmok­kel: 24 slachtof­fers dobberden twee dagen in bootje op Noordzee

Een Iraakse verdachte van mensensmokkel is door het Verenigd Koninkrijk aan België uitgeleverd. Muthanna A. zou een rol gespeeld hebben in een bende die op grote schaal transmigranten met bootjes het Kanaal oversmokkelde. In oktober 2021 dobberden 24 slachtoffers zelfs twee dagen rond op de Noordzee. Ze dreven af tot voor de kust van Zeebrugge.