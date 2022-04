Kunstwerk van Jan Fabre in tuin van Gezellehuis blijft staan: “Maar we zullen grensoverschrijdend gedrag meer bespreekbaar maken”

“Musea Brugge nam akte van deze uitspraak en keurt om te beginnen het gedrag van Jan Fabre uiteraard volledig af”, zegt Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We betreuren het leed dat hij veroorzaakte bij collega’s en medewerkers, en de vaak langdurige gevolgen die zij met zich meedragen. Na uitvoerig overleg met verschillende betrokken partijen zijn we tot het besluit gekomen dat we het werk ‘De man die vuur geeft’, dat sinds 1999 in de tuin van het huidige Gezellehuis staat, niet zullen verwijderen. We willen dit maatschappelijk probleem immers niet uit de weg gaan. We pleiten er net voor om het bespreekbaar te maken. Het gedrag van Jan Fabre staat namelijk niet op zichzelf.”