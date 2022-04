Kunstgrasveld voor jeugdvoetbalvereniging JVV Sint-Andries

“Door de intensiteit waarmee het huidige grasveld gebruikt wordt, is het vaak onbespeelbaar. Een nieuw kunstgrasveld is dus aan de orde”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die 600.000 euro opzij legt. Jeugdvoetbalvereniging Sint-Andries speelt in de Robrecht Van Vlaanderenlaan in Sint-Andries. “Naast de komst van een kunstgrasveld, pakken we ook de verloederde omgeving aan", zegt ze. “Alle paden worden vernieuwd en er is vraag naar berging, een inkom met fietsenstalling en nieuwe ballenvangers.”