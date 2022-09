Kunstenaar Bué the Warrior werkt laatste mural op gevel van VTI in Zeebrugge af

Brugge VIDEO. Na 17 jaar trok er opnieuw een Reuzen­stoet door de Brugse binnenstad: “Voor ons is dit een bijzondere dag”

Zondag organiseerde het Feestcomité van Koolkerke een Reuzenstoet in de Brugse binnenstad. Blikvanger werd reuzin Calle Bezems die ontworpen werd door kunstenaar Roland Haeck en verwijst naar de historische figuur Cathelyne Verpoort die in 1634 op 60-jarige leeftijd terechtgesteld werd op de Burg. Nadat zo’n 20-tal reuzen en enkele muziekkorpsen van ‘t Zand naar de Burg trokken was de apotheose de doopplechtigheid van Calle en haar inschrijving in het bevolkingsregister.

5 september