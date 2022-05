KTA Brugge kaapt eerste prijs weg tijdens Vlaamse Houtproef

West-Vlaanderen Pleegzorg West-Vlaanderen nam 1ste van 3 elektri­sche deelauto's in gebruik: "Na 1 maand staan er al 4.000 kilometers op de teller”

Pleegzorg West-Vlaanderen heeft drie elektrische deelwagens aangekocht met steun van de provincie. De deelwagens worden voorzien aan de kantoorgebouwen van Pleegzorg in Brugge, Roeselare (Meensesteenweg) en Oostende en krijgen een publieke parkeerplaats waardoor ze zowel door de medewerkers van Pleegzorg als door de burger gebruikt kunnen worden. Die laatste kan dat door zich in te schrijven in het autodeelsysteem van burgercoöperatie CoopStroom. De eerste wagen is in Brugge ondertussen al een maand in gebruik en op zijn teller staan ondertussen 4.000 kilometers: het bewijs dat dit concept wel degelijk een nuttige investering is.

18 mei