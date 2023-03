KTA Brugge biedt vanaf volgend schooljaar Esports en Gaming aan: “Leerlingen die de opleiding starten, ondertekenen een aantal spelregels die gerespecteerd moeten worden”

Klaar voor de zomer: opbouw strandbars gestart, bij goed weer kan je er al snel terecht: “Mét muziek, maar zonder feestjes”

Op het strand van Knokke-Heist is de opbouw van 24 strandbars gestart. De concessiehouders betalen dit jaar 20 procent meer, maar dat kan de sfeer niet drukken. Zeker omdat er opnieuw muziek mag gespeeld worden, al is dat met beperkingen. Het beste nieuws: wellicht moet je niet lang meer wachten om met de voetjes in het zand van een cocktail te genieten. Hieronder meer.