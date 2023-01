Kruispunt Noordveldstraat met Zandstraat wordt smaller om verkeer trager te doen rijden

Brugge Van de comeback van een festival en een wielermonu­ment tot nieuwe busjes: dit verandert er in Brugge in 2023

Het begin van een nieuw jaar betekent ook een pak verwachtingen. Dat is in Brugge niet anders, want er zijn minstens tien ‘projecten’ waarnaar uitgekeken kan worden. Wij leveren een handige opsomming. Dit verandert er in Brugge in 2023.

11:11