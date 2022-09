Krijgt Brugge regels voor toeristen à la Venetië? Schepen wil ‘overlast’ aanpakken: “Liefst niet het gevoel dat je hier de hele tijd over de koppen loopt”

Izegem De favorieten in West-Vlaanderen van VTM-journalis­te Julie Colpaert: “Op café in De Oude Sint-Pie­ter, familiege­schie­de­nis opsnuiven in Eperon d’Or”

Als reporter brengt Julie Colpaert voor VTM NIEUWS bijna dagelijks verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze wereld, maar is ze niet aan het werk dan komt ze graag tot rust in West-Vlaanderen. De journaliste heeft dan ook Izegemse roots en maakt er geen geheim van dat ze enkele plekjes in haar geboortestad heeft waar ze graag over de vloer komt. Vanaf dinsdag 27 september doet ze ook een gooi naar de titel van Allerslimste Mens ter Wereld, maar niet voor ze eerst nog enkele vaste adresjes met ons deelt.

