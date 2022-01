Koppel start crowdfunding voor kleine Vic (bijna 3) die lijdt aan uiterst zeldzame stofwisselingsziekte: “Het heeft ons zes jaar gekost om zwanger te geraken, ook nu geven we niet op”

WIELRENNEN PROFS Emiel Vermeulen van ploegstage naar Coastrace: “In Middelker­ke is het parcours redelijk technisch”

Nadat hij twee weken geleden in Zeebrugge door nationaal kampioen Timothy Dupont van de zege werd gehouden gaat Emiel Vermeulen (28) zijn kans in de Coastrace in Middelkerke. En dat na een stage met Go Sport-Roubaix Lille Métropole.

20 januari