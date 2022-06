Kom proeven van 45 standjes op overdekte ‘foodmarket’ in Brugs BMCC, waar vier dagen lang Europese conferentie rond voeding plaatsvindt

BruggeZowel donderdag als vrijdag kan je op de gelijkvloerse verdieping van het Brugs Meeting- en Convention Center (BMCC) op het Beursplein komen proeven van 45 standjes die in het teken staan van lekker eten. De eerste overdekte markt in het nieuwe gebouw kadert in de prestigieuze Europese conferentie waar 1.350 internationale gasten debatteren over onze voeding van de toekomst. “Dat dit het thema zou zijn in Brugge, was een binnenkopper", zegt JCI-voorzitter Jonas Maes.

Vanaf woensdag tot en met zaterdag organiseren JCI Brugge en JCI Houtland de Europese conferentie van de organisatie wereldwijd in Brugge. Een evenement dat elk jaar in een ander land wordt georganiseerd, en dus een eer voor Brugge. Met het thema ‘Food for generations’ focust de conferentie op de voedselproblematiek, maar ook op de geneugten van de gastronomie in ons land.

JCI staat voor Junior Chamber International en bestaat sinds 1915. Het is een organisatie voor jonge leiders en ondernemers tussen 18 en 40 jaar. Er zijn wereldwijd meer dan 200.000 leden. “Dat we de organisatie naar Brugge konden halen, was al een huzarenstukje”, zegt Jonas Maes, directeur van de conferentie in Brugge. “Hier gaat 3,5 jaar werk aan vooraf, niet geholpen door corona of de oorlog in Oekraïne. Eigenlijk hadden hier 2.000 mensen moeten zijn, maar we zijn ook al blij met 1.350.”

Foodtrucks

Een halve week lang zullen de aanwezigen, die logeren in Brugse hotels, kunnen deelnemen aan debatten, workshops en netwerkevenementen. Die zijn niet toegankelijk voor de gewone Bruggeling, die wél welkom is in het BMCC op donderdag en vrijdag, telkens tussen 9 en 17.30 uur. Er staan immers een aantal foodtrucks en in totaal 45 standjes opgesteld op de gelijkvloerse verdieping van het gloednieuwe gebouw. Daar kan er gegeten en gedronken worden. Verbroederd, zeg maar, met de leiders en ondernemers van morgen uit verschillende windstreken.

Gratis ticket

“We bieden lokale, duurzame en ecologische producten aan”, zegt Brugs schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). “We hebben bovendien aan 35 Brugse jongeren een gratis ticket gegeven om de activiteiten te volgen die over duurzame voeding gaan. Hier kunnen ze inspiratie opdoen over de mogelijkheden die er zijn om nog meer bewust om te gaan met voeding.” Brugge zelf presenteert tijdens het evenement het project FoodWave, waar bewustwording rond duurzame consumptie in steden centraal staat.

Afsluiter van de prestigieuze conferentie is een gala-event op zaterdagavond. Dan worden de zogenaamde JCI-awards uitgereikt en wordt er geklonken op een succesvolle organisatie.