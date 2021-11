Kogel is door de kerk: Wintergloed in Brugge gaat door, mits naleven van strenge maatregelen en controles: “We zijn niet blind voor slechte coronacijfers in Brugge”

Niet blind voor slechte cijfers

Burgemeester Dirk De fauw is opgelucht met het compromis. “De afgelopen dagen was er wat commotie over het al of niet plaatsvinden van de lichtbelevingswandeling Wintergloed. Ik ben blij dat we samen met de gouverneur op een constructieve manier tot een oplossing zijn gekomen zodat Wintergloed vrijdag van start kan gaan. We zijn niet blind voor de slechte coronacijfers in Brugge en bij uitbreiding West-Vlaanderen. We willen dat zowel de inwoners van onze stad als de bezoekers op een veilige manier van Wintergloed kunnen genieten. Met deze maatregelen moet dit mogelijk zijn", aldus De fauw. “We vragen mensen ook thuis te blijven als ze zich ziek voelen of in nauw contact zijn geweest met iemand die positief testte."